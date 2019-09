Essonne : Orange résilie les lignes d'une mairie, privée d'internet et de téléphone depuis 10 jours

Depuis le 9 septembre, la mairie de Bouray-sur-Juine (Essonne) n'a plus de lignes téléphoniques et internet. L'opérateur Orange a résilié toutes les lignes "à la demande d'un autre opérateur".

Bouray-sur-Juine, France

Jacques Cabot, le maire de Bouray-sur-Juine (Essonne) donne le ton : "Mes collègues maires se moquent de nous, ils parlent de faire venir des pigeons-voyageurs ou des choses comme ça. Les administrés eux, ils ne comprennent pas mais ils ne sont pas surpris, car individuellement, si vous avez un problème avec Orange, vous vous retrouvez dans cette situation. Ce qui est insupportable, c'est que ce soit pareil avec une collectivité".

Vous leur avez dit à Orange ? Oui, et je suis désolé de vous dire qu'ils en ont rien à faire !"

Depuis le 9 septembre,l'opérateur Orange a résilié toutes les lignes "à la demande d'un autre opérateur". Sauf que 10 jours après, le problème n'est toujours pas réglé. "La conséquence de tout cela" explique Jacques Cabot , "c'est qu'on ne peut pas assurer le cœur de notre métier, comme l'état civil, puisque les habitants ne peuvent pas joindre la mairie". "C'est insupportable" ajoute le maire qui estime qu'en assurant un service publique à ses habitant, "la situation devrait être réglée beaucoup plus rapidement". A la question "vous leur avez dit à Orange ?", Jacques Cabot répond "oui, et je suis désolé de vous dire qu'ils en ont rien à faire !".

Orange pense pouvoir rétablir le problème "dans les jours qui viennent"

Selon le maire, le responsable des rapports avec les collectivités territoriales d'Orange renvoie sur un commercial mais "sa boite mail est complète et son répondeur téléphonique est saturé". La mairie en appelle désormais à l'Etat via la Préfecture de l'Essonne. Joint par France Bleu Paris,le directeur d'Orange (Ile-de-France, Sud-Est) explique qu"il n'y a pas d'abandon des mairies" de la part de l'opérateur et que "le problème est en cours de résolution", précisant que cette résiliation des lignes n'est pas une erreur d'Orange. La demande de résiliation des lignes a été faite "à la demande d'un opérateur tiers. Ce n'est donc pas de notre fait".