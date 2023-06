Est-Creuse : la chorale de Chard joue enfin sa comédie musicale "les Gaulois", par Toutatis !

"Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Toute la Creuse est occupée. Toute ? Non ! Un petit village d'irréductibles Creusois résiste encore et toujours à l'envahisseur". Ça pourrait bien être les premiers mots du spectacle qui se jouera ce samedi 17 juin à Chard dans la Creuse. Depuis quatre ans, la chorale Les Chardonnerets prépare une comédie musicale haute en couleur. Elle sera très fortement inspirée d'une célèbre bande dessinée française qui met en scène un village de gaulois gourmands et moustachus.

Le barde, le poissonnier, le druide... Ils seront tous là

La soirée promet d'être mémorable dans cette commune de 200 habitants. Une trentaine de comédiens monteront sur scène, déguisés en gaulois. Tous les personnages de la célèbre BD seront représentés. Le petit guerrier à la moustache jaune, son gros copain aux tresses rousses, le barde, le chef etc. Une scène de banquet, de bagarre et même une bataille de poissons seront représentées.

Les costumières ont bien travaillé © Radio France - Chorale de Chard

Depuis des mois, des couturières bénévoles se sont affairées pour réaliser les costumes. Pour que la fête soit encore plus belle, la commune n'a pas hésité à demander les autorisations pour couper la circulation dans une partie du bourg et sur la départementale 27 qui traverse la commune.

Pouvoir jouer ce spectacle sur scène est une véritable victoire, ça fait quatre ans que les bénévoles y travaillent. Ils ont été retardés par le covid 19 bien entendu, mais aussi des problèmes de droits.

Une partie des costumes du spectacle. - ©Les Chardonneret

La zizanie du monde des droits d'auteurs

Le titre original devait mentionner le nom du célèbre gaulois blond. La troupe avait même eu l'accord moral d'Anne Goscinny, fille du scénariste. Cependant, le groupe Hachette, qui a les droits sur la bande dessinée, avait des demandes très contraignantes : la chorale n'avait droit qu'à une seule représentation, elle ne pouvait faire aucune captation d'images etc. Elle a donc préféré modifier son titre et pouvoir donner son spectacle sans risque de poursuites. Cependant, tous les personnages, avec les noms qu'ils portent dans la BD, seront représentés. Les bénévoles assument les risques, car "il y a déjà plein de personnes" qui ont fait pareil, explique la présidente de la chorale.

Le spectacle se déroule samedi 17 juin à 19h30, dans le centre-bourg de Chard, entre le monument aux morts et la mairie. Entrée libre.