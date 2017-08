Et après 223 000 partages sur Facebook, la mariée retrouva son alliance

Un couple de Linselles, dans la métropole lilloise, vient de vivre un miracle à l'heure des réseaux sociaux. Madame avait perdu sa bague de mariage sur une plage normande il y a plus d'un an, un chasseur de métaux l'a retrouvée, partagée sur Facebook et la rendra bientôt à sa propriétaire.

Les objets trouvés c'est du passé ! C'est sur Facebook que l'on retrouve désormais de plus en plus le doudou perdu, le bijou offert par son amoureux(se). La preuve avec une habitante de Linselles, dans la métropole lilloise. Elle vient de retrouver une alliance perdue sur une plage normande il y a plus d'un an, c'était en avril 2016. C'est surtout un jeune Normand, Matthieu Bonamy, qui a joué les bienfaiteurs.

Un chasseur de métaux comme bienfaiteur

Equipé d'un détecteur de métaux, ce jeune homme âgé de 30 ans a l'habitude de dénicher des objets ensevelis et il y a deux mois, il tombe sur la précieuse bague dans le sable. Le 31 juillet, il poste un message sur Facebook et 4 jours et 223 000 partages plus tard, la propriétaire est retrouvée ! Marlène n'en revient toujours pas :

C'est ma soeur qui m'a dit : tu vas rigoler, on a retrouvé ton alliance ! J'ai pas pleuré mais j'avais le coeur qui palpitait, je me suis dit c'est pas possible

Une bague très convoitée

La Nordiste est très reconnaissante envers son bienfaiteur normand. Elle le remercie aussi pour sa vigilance et sa méfiance puisque plusieurs personnes s'étaient manifestées affirmant être la propriétaire : "je trouve ça moche, immonde, réagit Marlène. C'est pas un joyau mais une alliance c'est sacré. C'est ma bague, c'est ma vie". L'alliance n'a pas de valeur particulière, elle avait été achetée 4 000 Francs en 2001, en revanche, la valeur sentimentale est inestimable. Marlène et son époux Sébastien, mariés depuis 16 ans, viendront donc en personne récupérer la bague avec quelques cadeaux pour Matthieu : de la bière ! Le chasseur de métaux est un amateur. Une chance d'être tombé sur des propriétaires nordistes reconnaissants à jamais !