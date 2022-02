Et les plus belles déclarations d'amour pour la Saint-Valentin sur les bus Tango à Nîmes sont...

"Charlotte B je t'aime.. veux-tu m'épouser ? Ou me prendre une bière et du saumon fumé ce soir. Je te laisse le choix. PS : le Casino ferme à 20h". Ils auront été inspirés les nîmois, pour cette Saint-valentin 2022 ! Le réseau des bus Tango leur offrait la possibilité de déclarer leur flamme. Le message le plus plébiscité devait s'afficher sur les bornes d'informations voyageurs. Mais pour l'instant panne informatique oblige, il faut encore patienter pour connaître l'heureux élu !