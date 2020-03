Et si on passait cette nouvelle journée de confinement à imaginer la mélodie de la nouvelle chanson de Gauvain Sers ? C'est exactement ce que nous propose le jeune chanteur Creusois. Le texte s'appelle "En Quarantaine" et on a jusqu'à dimanche soir pour envoyer sa proposition.

Et si c'était vous l'auteur du prochain tube de Gauvain Sers ?

Il y aura bien un jour où l'on va sortir de tout cela, il y aura bien un jour où Gauvain Sers pourra remonter sur scène pour nous émouvoir. Et ce jour-là, il jouera peut-être votre musique.

On vous l'a raconté sur France Bleu, notre jeune chanteur creusois a pondu un joli texte sur la situation que nous connaissons. Ça s'appelle "En Quarantaine."

Aujourd'hui Gauvain nous demande d'en imaginer la musique. Il l'explique sur sa page Facebook, on a jusqu’à dimanche soir pour lui envoyer par internet une petite mélodie. Et pas la peine d'être un vrai musicien pour cela, on peut même fredonner l'air.

Saisir sa chance

"Il y a plein de gens qui font de la musique dans leur salon sans oser se montrer, explique Gauvain Sers, alors là c'est un peu le moyen de donner sa chance à tout le monde."

"J'ai déjà reçu une cinquantaine de morceaux, s'amuse le jeune chanteur, des compositions d'amateurs comme de professionnels. Des gens qui ont envie de se tester, de faire une petite folie. J'ai eu des choses très différentes, A cappella, à la guitare , au piano, des choses très rock ou alors des ballades. C'est assez dingue de voir qu'un texte peut amener plein d'univers différents."

"Et non, complète Gauvain, pas la peine d’être un vrai musicien, pas la peine de jouer les "guitar-hero"ou d'être un virtuose du piano, il faut juste avoir le sens de la mélodie, et d'essayer de chanter des notes sur des mots pour que ça les embellisse."

On a jusqu’à dimanche soir 18h pour envoyer son fichier de musique à : enquarantaineavecgauvainsers@gmail.com

Comment va se faire le choix du morceau ? qui sera retenu ?

"Ça va se faire au feeling, sourit Gauvain Sers, il faut bien sur que ça corresponde à mon univers. Le texte est venu comme ça parce qu'on vit des choses très fortes en ce moment, en pensant aux gens qui travaillent jour et nuit pour que cette épidémie s'arrête, et puis il y a aussi des belles choses en ce moment avec des élans de solidarité."

"J'aurai préféré être en Creuse "

On sent que cette proposition de composition partagée amuse Gauvain Sers. Lui qui a du interrompre sa tournée "Les Oubliés" et quitter des salles archi-combles pour se trouver comme nous tous, enfermé.

"J'essaie de prendre du recul sur les choses, c'est peut-être le moyen de se détacher d'une vie qu'on a tous souvent à cent à l'heure. On du mal à savourer les instants présents.. et là c'est bizarre de se dire cela, mais on a du temps. Et c'est précieux le temps."

"J'essaie de lire, de regarder des films que j'ai toujours voulu voir. J’écris, je fais de la musique. J'essaie de faire un petit peu de sport, d'aller marcher. Je suis resté à Paris, c'est plus compliqué que si j’étais en Creuse, et parfois je regrette de ne pas être rentré, mais j'essaie de ne pas me laisser abattre."

Son concert au Zénith de Limoges prévu le 24 avril est reporté au 3 octobre. On a hâte de retrouver la gouaille de Gauvain, sa gentillesse, et de chanter tous en chœur "En Quarantaine" pour en sourire enfin.