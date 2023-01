Et si, comme Pantin, Le Pin devenait Lapine ?

Et si Le Pin devenait La Pine ? Ne riez pas. En modifiant son nom, le petit village d'environ 450 habitants entre Uzès et Bagnols-sur-Céze, dans le Gard, ferait la même démarche que la ville de Pantin, en région parisienne. Le maire de cette commune située dans la banlieue nord-est de Paris (Seine-Saint-Denis) a décidé de féminiser son nom pour sensibiliser la population sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et plus particulièrement sur les violences faites aux femmes.

ⓘ Publicité

Pendant toute l'année 2023, Pantin va ainsi devenir Pantine. Les panneaux et les documents officiels ne seront pas modifiés, mais toute une série d'initiatives seront mises en place pour accompagner cette démarche.

Alors rebaptiser Le Pin en La Pine, l'idée vous parait mal placée ? Pas tant que ça puisque figurez vous que le maire de la commune Patrick Palisse compte bien l'appliquer le 14 janvier à l'occasion de ses vœux aux habitants. "J'y ai déjà pensé mais.. disons plutôt en terme de blague que je pourrais faire à mes concitoyens. Je comptais bien proposer comme nouveau nom pour le village : "Lapine". Lapine en un seul mot : la femme du lapin. D'ailleurs on est un village qui s'investit beaucoup dans la biodiversité. On a même une association de chasseurs qui ont réussi à réintégrer les lapins sur le territoire."

"Vous pensiez peut-être -mais vous avez l'esprit mal placé- à l'écrire en deux mots, sourit-il encore. Effectivement, on est dans un village à l'expansion démographique très importante, mais je ne pensais pas à ça"

loading

"J'ai tout à fait confiance en les gens du Pin, les pinins, pour prendre ça avec humour. Mais c'est néanmoins un clin d'œil pour aborder un sujet très très sérieux qui est la place des femmes dans la société", insiste-t-il plus sérieusement.

Patrick Palisse nous précise : "Je voulais en parler le 14 janvier lors des vœux du maire. La place des femmes dans la communauté, la parité, etc.. on a ici dans l'équipe municipale pour moitié des femmes, notamment ma première adjointe. Elles ont pris toute leur place, et nous apportent vraiment beaucoup".

loading