Et si on embarquait en calèche pour aller dans le coeur du Parc national de la Vanoise ?

Pendant une semaine, les randonneurs peuvent emprunter une calèche tractée par des chevaux pour se rendre dans le Parc national de la Vanoise au-dessus de Termignon. Une calèche prototype car elle est à assistance électrique.

C'est une première dans le Parc national de la Vanoise : pendant une semaine, en plus de la navette habituelle en mini-bus, une calèche tractée par deux chevaux de trait permet aux randonneurs d'être déposés au coeur du Parc et raccourcir ainsi la montée en refuge. Il s'agit d'une expérimentation d'une semaine. Cette calèche est à assistance électrique et pourrait compléter l'offre de la navette à moteur. Le départ se fait au parking de Bellecombe, accessible en navette depuis Termignon. Ce parking est la principale porte d'entrée du Parc. Si l'expérience est concluante, la calèche pourrait prendre ses quartiers pendant deux mois à l'été 2018.

Dans la calèche tractée par Athos et Aramis, deux Traits du Nord © Radio France - Nathalie Grynszpan

Reportage dans la calèche hippomobile à assistance électrique Copier

Et pour en profiter, téléphonez vite à la Maison de la Vanoise, à Termignon, pour réserver votre place. Vous avez jusqu'au dimanche 06 août : 04 79 20 54 54