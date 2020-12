Ce dimanche 19 décembre, à moins d'une semaine de Noël, Chagny accueille la deuxième édition du "Noël des toutous". Objectif : récolter 260 kilos de croquettes et de la litière pour les chiens et les chats qui passeront ce Noël à la SPA de Chagny.

Et si on pensait aux chiens et aux chats de la SPA pour Noël ?

L'an passé, la toute première édition du Noël des toutous avait permis de récolter 130 kilos de croquettes. Pour la seconde édition organisée ce dimanche 19 décembre à Chagny, en Saône-et-Loire, l'objectif est ambitieux : récolter le double, soit 260 kilos de croquettes pour les chiens actuellement accueillis à la SPA locale. Cette opération est organisée par l'association ACFA, "Actions Caritatives en Faveur des Animaux" animée par Antoine Franchois

La SPA de Chagny fait aussi savoir qu'elle a besoin de litière pour chat.

Le Flyer édité pour cette collecte de croquettes organisée dimanche 19 décembre à Chagny - ACFA

Une édition en mode "drive" à cause de la crise sanitaire

Cette année, à cause des mesures sanitaires imposées à cause de l'épidémie de coronavirus, c'est uniquement en mode "DRIVE " et en respectant les gestes barrières que les généreux donateurs pourront apporter leurs sacs de croquettes et de litière sur le parking du terrain de tennis de Combertaut à Chagny, ce dimanche entre 10h et 16h. Le port du masque est demandé pendant la livraison, même si vous restez dans votre voiture. Les mesures sanitaires empêchent cette année de partager un verre de l'amitié comme cela a été proposé l'an passé.