Et si vous affichiez votre amour pour votre papa sur les panneaux de la ville de Thionville ?

Les messages les plus originaux seront diffusés sur les dix-neuf panneaux numériques de la ville.

Imaginez un peu la scène : vous êtes en voiture avec votre papa et tout à coup, il remarque sur un panneau lumineux ce message : "Je t'aime Patrice, très belle fête à toi mon papa chéri le plus fort du monde". C'est bien ce qui pourrait arriver à Thionville dans les prochains jours. La municipalité annonce qu'à l'occasion de la fête des pères, elle affichera des messages personnalisés sur les 19 panneaux numériques de la ville, les samedi 17 et dimanche 18 juin.

ⓘ Publicité

Pour proposer votre message, il faut l'envoyer via un formulaire en ligne , également disponible sur le site de la ville de Thionville . La date butoire est fixée au mercredi 14 juin. Seule condition : que votre déclaration à votre papounet d'amour comporte 70 caractères au maximum, espaces compris. Si elle fait partie des plus originales, elle sera diffusée en boucle dans les rues pendant tout le week-end de la fête des pères !