Nantes, France

La nuit du Voyage à Nantes et toutes ses animations un peu folles, c'est bien, mais ce n'est qu'une fois par an, au début de l'été. Pour que la ville profite de ce grain de folie toute l'année, la mairie a lancé un appel à projet pour faire bouger les nuits nantaises. Elle en a retenu 11 pour un coût total de 50.000 euros.

Plus des gens différents investiront la nuit nantaise, plus elle deviendra rassurante

Ces "temps de la nuit" doivent donner une autre image de la vie nocturne nantaise, surtout marquée par les problèmes ces derniers mois reconnait Benjamin Mauduit, l'élu délégué à la nuit : "Nantes la nuit, ou, il y a le dur : les nuisances sonores, les rapports hommes-femmes sur l'espace public qui peut être compliqué entre la drague lourde et la prédation... Oui, ce sont des réalités. Mais les Nantais attendent aussi une proposition alternative la nuit. C'est-à-dire autre chose qu'une nuit festive qui ne se passerait que dans les discothèques ou dans les bars. L'idée, c'est aussi d'ouvrir différents lieux. Et plus des habitants différents investiront la nuit, plus elle deviendra rassurante".

Les familles qui ne partent pas en vacances pourront passer une nuit aventureuse au jardin des plantes

En tous cas, avec ces 11 projets, elle devrait être amusante. Le principe, c'est de découvrir des lieux emblématiques de Nantes d'une façon complètement différente. Le MIN, le marché de gros sur l'île de Nantes, va se transformer en lieu de fête avec un grand repas, forcément, mais aussi des concerts et des expos. Insolite, aussi, une nuit sous la tente au Jardin des plantes ! L'idée a germé dans la tête d'un botaniste explique Benjamin Mauduit : "beaucoup de Nantais ne partent pas en vacances, beaucoup de Nantais n'ont pas de jardin. Et l'idée, c'est de faire du camping dans un parc. Et donc, ce botaniste propose une nuit un peu aventureuse où les familles, parents et enfants, pourront découvrir les différentes plantes. Et elles vont rester dormir. Et, au petit matin, elles prendront le petit-déjeuner au jardin des plantes". Dans le genre décalé, on pourra aussi aller jouer aux jeux vidéos entre les tableaux du Musée d'art avant de se lancer dans un marathon de la danse, quartier Doulon, 24 heures pour virevolter sur tous les styles de musique.

Ces "temps de la nuit" sont présentés en conseil municipal ce vendredi matin. Ils se dérouleront à partir du printemps et jusqu'à l'hiver prochain.