Et si vous comptiez des oiseaux ce weekend en Côte-d'Or ?

Quels sont les oiseaux qui visitent votre jardin, votre balcon ou le parc tout près de chez vous ? Et si vous leviez la tête pour les compter ? C'est ce que vous propose la Ligue de Protection des oiseaux en Côte-d'Or et Saône-et-Loire. Pas besoin d’être un.e expert.e, il suffit de prendre un peu de temps et de savoir compter. Ensuite vous rentrez vos notes sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins et vous participez à l'identification des différentes, en particulier celles qui viennent passer l’hiver en France.