Et si vous étiez la nouvelle Super Mamie du Nord ?

Et si après Miss France, une Nordiste remportait le titre de Super Mamie ? Chaque année, un concours désigne la grand-mère la plus cool de France. Et les candidatures sont ouvertes ! L'élection est prévue le 1e octobre à Wasquehal.

Le comité "Super Mamie" fait en ce moment son tour de France pour sélectionner les perles rares qui participeront à la finale, et passera dans le Nord le 1e octobre... D'ici là, les candidatures sont attendues ! La créatrice de ce concours Fabienne Ollier est l'invité de 7h20 sur France Bleu Nord ce mercredi 30 août.

C'est la 22e édition de ce concours qui fait la part belle aux mamies, quel que soit leur âge. Les critères sont simples : pour participer au casting, il faut donc habiter dans le Nord, être mamie et surtout active ! Par exemple faire partie d'une association, pratiquer une activité artistique, s'engager quelque part ou bien avoir un talent ou une passion, quels qu'ils soient !

Et surtout avoir une famille qui suive et qui soutienne sa candidate. Ce sont leurs témoignages qui vont compter dans la sélection ! L'élection aura lieu le 1e octobre à 14h30 à la salle Gérard Philippe de Wasquehal. Six mamies / familles seront retenues avant qu'une seule ne soit retenue pour participer à la finale en juin 2018.

L'inscription est gratuite, pour recevoir le bulletin de candidature, écrire à l'adresse suivante : comitesupermamie@wanadoo.fr ou téléphoner au 04 75 37 55 75