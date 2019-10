Les réservations du gîte de l'Ile Louët, dans le Finistère, ouvrent ce mercredi. Il est possible de réserver un séjour dans la maison du gardien de phare et de vivre un week-end coupé du monde dans la baie de Morlaix. Les réservations ouvrent ce mercredi.

Et si vous partiez deux jours entre amis en privatisant une île bretonne ?

Carantec, France

Envie d'un week-end à la Robinson Crusoé (de luxe) ? Il est possible de louer la maison du gardien de phare de l’île Louët, dans la baie de Morlaix. Les réservations ouvrent ce mercredi, pour des séjours qui s'étalent du 27 mars au 1er novembre 2020 et qui durent au maximum deux nuits.

Des toilettes dans l'ancienne soue à cochon

Le site propose 10 couchages (huit dans la maison du gardien de phare et deux dans l'atelier du cantonnier) et dispose de toilettes dans l'ancienne soue à cochon. Des sanitaires, avec douche et lavabo, ont été installés dans la remise du pêcheur, ils fonctionnent à l'eau froide. L'eau doit d'ailleurs être utilisée de manière raisonnée, pour s'adapter au système de traitement des eaux usées.

Un week-end insolite, qui séduit toujours, les réservations sont à chaque fois prises d’assaut.

La maison n'a pas de ligne téléphonique, et il est donc demandé aux résidents d'apporter un téléphone portable, pour pouvoir appeler les secours en cas de besoin. Enfin, le transport vers l'Ile Louët n'est pas inclus dans la réservation, mais si vous ne disposez pas de votre propre embarcation, l'école de voile de Carantec peut proposer un aller-retour pour 115 euros.

Les réservations ouvrent ce mercredi 23 octobre, sur le site internet de la baie de Morlaix. Bonne chance !