Ce samedi après-midi, se déroule la 1ère édition de l'Open Swin Stars à Laval. Il s'agit d'une course de natation dans la Mayenne. Au-delà du défi sportif, le but est sensibiliser les participants et le public à la protection de l'environnement.

Et si vous piquiez une tête dans la Mayenne en plein centre-ville ? C'est possible ce samedi à Laval

Et si vous piquiez une tête dans la Mayenne en plein centre-ville ? C'est la 1ère édition de l'Open Swin Stars à Laval ce samedi 2 juillet, une course de natation en eau libre avec ou sans palmes. Quatre épreuves, départ et arrivée au Square de Boston : 1 km, 2 kms, 5 kms et relais 4 X 500. L’organisation s’engage à reverser 1 euro par participant à des associations qui ont pour but de sensibiliser le public à la protection de l’environnement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

70 ans après sa disparition, les nageurs olympiques Stephan Caron et Laurent Neuville avaient décidé en 2012 de redonner vie à la mythique "Traversée de Paris" à la nage puis avaient crée les Open Swim Stars, des événements eau libre grand public au cœur des villes.