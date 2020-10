Et si vous trinquiez avec de la bière aux rillettes ?

Jérome Barreau, brasseur, et Dominique Bourgneuf, restaurateur, allient idée et compétences pour leur boisson qui porte bien son nom, "Copains comme cochons".

Si je vous dit "apéro", chez nous, en Sarthe... Vous répondez sûrement, du tac-au-tac, "rillettes" ? Et si vous en buviez, au lieu de la tartiner sur un bout de pain ? Laissez-nous vous faire découvrir un 2-en-1 improbable, après l'eau de vie, la glace... la bière aux rillettes fabriquée depuis le début de l'année par Jérôme Barreau, brasseur à Ecommoy, au sud du Mans. Une création que tout le monde s'arrache.

Victime de son succès

"Le goût reste assez subtil, ce qui ressort, c'est la note fumée", décrit celui qui n'aurait jamais pensé que l'idée aurait autant de succès. "Le jour où j'ai étiqueté la palette des 1.700 et quelques bouteilles, je me suis un petit peu inquiété, en me demandant ce que j'allais faire de tout ça". Au final, la première cuvée s'est écoulée en quelques semaines, et le jeune passionné en fait fermenter des litres pour assouvir la soif de ses clients.

"C'est cinquante/cinquante... Certains adorent, d'autres détestent", avoue le jeune sarthois. Tous, en tout cas, veulent tester, par curiosité. Les nouvelles bouteilles doivent arriver d'ici fin octobre, comptez 4 euros l'unité.

"On en vend plein au restaurant"

À l'origine de l'idée, Dominique Bourgneuf, restaurateur à "La petite auberge" de Malicorne, qui anime chaque année la Semaine du goût. C'est à ce moment-là qu'il eut l'idée de créer une boisson houblonnée aux douces saveurs charcutières... "On en vend beaucoup au restaurant, et puis je fais également les marchés, où je propose des plats à emporter avec ces bières, certains pensent déjà à Noël, à les offrir à quelqu'un de la famille", s'enthousiasme-t-il.