Et si vous vous passiez du fumier pour jardiner ?

Les vegan bannissent toute utilisation ou consommation d'origine animale, et pourquoi pas dans le jardinage ? Ce manuel baptisé tout simplement " Sans Fumier", paru aux éditions Carpelle, en expose les techniques. Il s'agit en fait d'une traduction d'un manuel anglais, paru en 2006, dont les techniques sont appliquées avec succès outre-manche. " Sans Fumier " prône l'utilisation de techniques alternatives qui ont donc fait leurs preuves. Le fumier de cheval, le sang séché, la corne broyée : les jardiniers amateurs connaissent bien ces produits utilisés notamment en lieu et place des engrais chimiques. Certes, c'est plus respectueux de l'environnement mais encore insuffisant pour Etienne, jardinier vegan et traducteur : " Finalement, les produits vegan, les légumes qu'on va consommer, etc, il n'y a pas de garantie qu'ils aient été produits sans recourir à du fumier ou des sous-produits d'abattoir. On sait que ces sous-produits sont très utilisés aussi bien dans le conventionnel que dans le bio."

Les techniques utilisées sont extrêmement diverses et reposent aussi sur le maintien du vivant © Radio France - Michel Benoit

Depuis plus de trente ans, Iain Tolhurst un maraîcher vegan anglais cultive donc sans fumier ni intrant d'origine animale ou engrais chimique. Il en a fait un manuel. Hélène a participé à sa traduction et nous dévoile quelques unes de ces techniques : " On a recours à des apports de compost végétaux, des engrais verts avec une rotation plus longue des assolements. On tourne plutôt sur huit ans dont deux années réservées à l'engrais vert. Deux années qui servent à nourrir le sol. Ca marche. Globalement, il y a une idée centrale. Il faut faire en sorte d'entretenir la fertilité du sol en circuit fermé sans recourir à des apports extérieurs, ou le moins possible."

Et si on cultivait autrement notre jardin ? © Radio France - Michel Benoit

L'association Carpelle espère faire changer les choses : " On a envoyé le livre dans des centres de formation et on a eu un retour plutôt positif. Les gens sont de plus en plus ouverts à ces techniques alternatives. Evidemment, c'est plus difficile de la part de personnes qui pratiquent l'élevage." Vous trouverez dans ce manuel les manières de faire, adaptées à chaque légume pour une autre approche du jardinage. Deux présentations de cet ouvrage sont prévues jeudi (19 mai) et samedi (21 mai) dans le Cher à l'antidote café de Bourges (19H30) et au Grès des Ouches à Morogues (18H00).