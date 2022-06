Ce jeudi après-midi, un chevreuil a fait irruption dans la cour de l'école Hilard à Laval, au grand étonnement des enfants et des enseignants. Alertés, les pompiers ont réussi à le capturer et à l'emmener dans un bois.

Et soudainement, un chevreuil saute les clôtures et fait irruption dans la cour d'une école à Laval

Jeudi après-midi, les enfants de l'école maternelle et primaire Hilard à Laval ont eu la visite d'un camarade un peu particulier. Un chevreuil, un jeune adulte d'après les témoins de cette scène inédite dans le quartier, a fait irruption dans la cour des plus grands. L'animal a sauté la barrière et a couru dans tous les sens. La direction de l'établissement a prévenu les pompiers et la police qui ont réussi à le capturer.

Le jeune chevreuil a été capturé et emmené au bois de L'Huisserie - Stéphanie Bouliou

Pendant ce temps, les enfants étaient en classe par sécurité. Le chevreuil a été mis dans une cage et emmené au bois de L'huisserie.