Et vous, vous bronzez comment sur la Côte d'Azur ?

À chacun ses goûts quand on parle de bronzage. Carine, en vacances avec sa famille à Nice, protège d'abord les enfants : "On a pris des tee-shirt de bain en manches longues, de la crème, des parasols et beaucoup d'eau." D'autres touristes cherchent aussi l'ombre, à l'exemple de Maria et sa copine. Chapeau vissé sur la tête, elles ne sortent jamais sans parasol, ni crème solaire. Elles sont Australiennes et racontent pourtant que le soleil est plus fort dans leur pays d'origine. Ces deux touristes gardent donc leurs habitudes. On le rappelle, selon la ligue contre le cancer en France : 1 personne sur 100 développe un cancer de la peau à cause de surexposition.

La marque de bronzage en question

Mais ils y a aussi des Parisiens ravis de pouvoir prendre un bain de vitamines D. Ryan a son Monoï étalé sur lui et le flacon a portée de main. "J'habite loin de la plage d'habitude alors là j'en profite", s'éclaffe-t-il. Un peu plus loin, Gabriel est lui aussi Parisien. Et il savoure de la même manière les rayons du soleil. Ce qu'il préfère dans son bronzage d'été c'est surtout les traces de maillot :"Quand on rentre et qu'on compare, on a une sensation de travail accompli !"

Véronique est Azuréenne. Les marques de maillot, elle déteste ça. Mais par chance elle a trouvé une solution, et locale aussi : le Bikunu ! L'entreprise est du Cannet et conçoit des maillots qui laissent passer les rayons du soleil pour un bronzage uniforme. "Je découvre la marque l'année dernière à sa sortie, et depuis je suis ravie plus une seule trace", s'amuse-t-elle.

Bikunu, le maillot sans trace

Le co-fondateur de la marque s'appelle Luc Dessauvages. Et c'est pendant sa précédente activité professionnelle que lui et sa femme ont eu l'idée de créer cette marque de maillot pas tout à fait comme les autres. "On emmenait les gens en canoë près des îles de Cannes et on passait près de 15 heures par jour exposé au soleil en mer... Je vous laisse imaginer le résultat", ironise-t-il. Il a même une anecdote : "j'appelais ma compagne 'mon petit chevreuil' en référence au triangle blanc de ses fesses !"

Alors ils découvrent une matière ultra légère qui laisse passer certains UV nécessaires au bronzage sans laisser passer les rayons dangereux. Des modèles existent pour femme et pour homme. Selon Véronique : "les couleurs sont exotiques tout comme les formes". Elle conclut : "Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer !"