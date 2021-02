Moselle : un chat, Caramel, retrouvé dix ans après sa disparition et rendu à ses maîtres

C'est une belle histoire : une belle histoire de chats ! Le rêve de tout propriétaire qui aurait perdu son petit félin : le retrouver finalement après des longues années de séparation. Et bien, c'est ce qui s'est passé pour des habitants de Marly : leur chat, Caramel a été trouvé la semaine dernière aux étangs de Vaux. Cela faisait dix ans qu'il avait disparu ! C'est l'association de La Bergerie et Compagnie, basée à Ancy-Dornot et spécialisée dans la protection et la défense des animaux, notamment des chats errants qui l'a retrouvé.

Caramel, craintif et peureux, le chat roux se trouvait dans une zone de "nourrissage", là où les bénévoles s'occupent des chats, après les avoir soignés, identifiés et stérilisés. A l'origine, Caramel, 3 ans à l'origine, habitait à Marly, à 15 kilomètres de là. Et puis un jour, il y a donc dix ans, il a disparu. "Qui sait ce qu'il a pu faire en 10 ans, il a pu être recueilli, il a pu errer", souffle Aline Knorst, la présidente de Bergerie et Compagnie. Recueilli par une bénévole, Caramel a très vite été identifié, grâce à sa puce. "C'est le vétérinaire qui a ensuite appelé les propriétaires. Ils sont venus le chercher chez une des familles d'accueil", explique-t-elle.

Un choc pour les propriétaires

Et forcément, quand ses maîtres ont reçu le coup de fil, ça a été "un choc. Ils ont voulu vérifier si c'était bien leur chat. Oui, c'était bien leur chat. C'est une belle surprise de retrouver son animal 10 ans après... surtout quand on pense qu'il est mort". Et en revenant chez lui, dix ans plus tard, Caramel a trouvé un nouveau chat, Filou. Ses maîtres, qui ont tout tenté pour le retrouver, ont adopté un autre compagnon entre temps. Sa maîtresse peut désormais à nouveau le caresser. "Il est sorti de sa cachette", explique Aline Knorst.

Caramel, trouvé sain et sauf. © Radio France - DR

Pour rappel, l'association La Bergerie et Compagnie a signé une convention avec une vingtaine de communes dont Moulins-les Metz, Cuvry, Dieuze, Arnaville, Augny, Corny-sur-Moselle, ou encore Fleury par exemple. Elle récupère les chats, les stérilise, les identifie et les relâchent là où elles les a trouvées, quand ils ne sont pas reconnus. Elle fait aussi de l'adoption : 80 chats sont ainsi adoptés en moyenne par an, 150 à 200 stérilisations sont réalisées chaque année.