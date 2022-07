Etape à Briançon - Christian chauffeur routier fait son Tour de France : "le rêve d'une vie"

Il est parti de chez une copine le 7 mai dernier en Charente-Maritime, entre Saintes et Cognac. Chauffeur routier, Christian a pris six mois de sans solde pour aller au bout de son aventure. "Un truc de dingue. J'y croyais pas trop au départ. En fait, il faut se mettre un coup de pied au cul pour quitter tout le tralala du quotidien. C'est un rêve que je réalise". Dans la rue centrale de Briançon, tout le monde lui parle. Son vélo aux sacoches jaunes ne passe pas inaperçu. Drapeau français et de son département, et 40 kilos de barda qu'il trimballe à la force des guiboles. "Je ne suis qu'à la moitié. Il me reste encore quatre cols sévères pour moi. Mais avec le mental, tout est possible". Il vient de se régaler avec les paysages du Queyras : "Magnifique. Je reviendrai en vacances car à vélo on ne peut pas tout faire".

Christian et son tour de la belle France Copier

C'est pas le vélo de Vingegaard, c'est celui de Christian. © Radio France - Christophe Van Veen

Le maillot jaune de l'humain

Christian n'a pas vraiment le profil des Vingegaard du dimanche. 130 kilos au départ sur la selle. Il en a perdu une dizaine. Son moteur qui lui fait gravir les cols, c'est son envie de rencontres, de découvrir la France. L'aventure."Ce soir, je ne sais pas où je dors. Bivouac ou camping... C'est pour cette aventure que je le fais. Je ne pensais pas que la France était aussi jolie et les habitants aussi sympas. Je suis impressionné. J'ai été hébergé récemment par deux restaurateurs. C'est incroyable".

On ne retient pas plus longtemps Christian car il doit tracer vers la Belgique avant de bifurquer sur la Normandie. Arrivée avant le 15 octobre où il reprendra son boulot, troquant sa bicyclette contre son poids lourd. Ulysse après son odyssée sera fêté comme il se doit dans son village de Saint Césaire.