Etats-Unis : un mystérieux "monolithe de métal" découvert dans le désert de l'Utah

Le bloc rectangulaire étincelant, qui dépasse de plus de 3,5 mètres du sol rougeâtre du sud de l'Etat de l'Utah, a été découvert mercredi dernier par des responsables locaux ébahis qui survolaient la zone pour compter les spécimens de mouflons. Ces employés du département de la sécurité publique de l'Utah ont pu examiner le "monolithe de métal", ne découvrant "aucune indication claire de qui aurait pu le placer là". "Il est interdit d'installer sans autorisation des structures ou des œuvres d'art sur des terres gérées par le gouvernement fédéral, peu importe la planète dont vous venez", a rappelé lundi l'agence dans un communiqué malicieux.

Une annonce devenue virale sur les réseaux sociaux

L'annonce de cette découverte est vite devenue virale sur internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres du film de Stanley Kubrick, "2001, l'Odyssée de l'espace".

D'autres y ont vu un symbole d'espoir face aux défis de l'année 2020, comme cet utilisateur d'Instagram suggérant qu'il pourrait s'agir d'un "bouton de réinitialisation" ou cet autre, plaisantant: "de plus près, on peut y lire : Vaccin contre le Covid-19 à l'intérieur". Les autorités se refusent à révéler la localisation exacte pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s'est engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentours. Certains ont noté ressemblance avec les œuvres avant-gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011.