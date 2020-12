Étrelles : le casse-tête de l'accueil du cirque Zavatta dure depuis un mois

Imaginez un chameau et un âne le long d'une route départementale d'Ille-et-Vilaine. Depuis un mois, les équipes d'un cirque Zavatta sont confinées à l'entrée d'Étrelles suite à l'annulation de leurs représentations. Partis de la Gravelle en Mayenne après un avis d'expulsion, ils se sont retrouvés à l'entrée de cette commune au sud de Vitré.

Une cinquantaine de personnes avec des animaux

"J'ai été alertée par les voisins qui ont vu une installation illicite de camions, assez nombreux", raconte Marie-Christine Morice, la maire de cette commune de 2500 habitants. Après la découverte de cette arrivée surprise le 8 novembre, la mairie a décidé de laisser quinze jours aux équipes du cirque pour trouver un autre lieu d'accueil.

Un mois après l'installation surprise du cirque Zavatta, la maire d'Etrelles Marie-Christine Morice est dans l'impasse. © Radio France - Maxime Glorieux

Autonomes grâce à des groupes électrogènes, artistes et techniciens ont fini par se brancher sur le réseau d'eau de la ville. "Nous avons mis en place un système de ramassage des ordures, car ils étaient une cinquantaine, avec des animaux", explique la maire qui a également permis la scolarisation de sept enfants.

Un permis de construire en attente

"On a dépassé le mois d'occupation, il est temps pour tout le monde, même pour eux, de trouver un autre lieu pour pouvoir s'installer. On a contacté la préfecture pour mettre en route le processus habituel d'évacuation." Mais la procédure est ralentie avec la crise sanitaire et surtout, aucun autre lieu d'accueil n'a été trouvé pour l'instant.

Une situation complexe pour la commune puisqu'un permis de construire est déjà à l'étude pour des entrepôts de logistique sur ce terrain. "J'appelle régulièrement les services de l'Etat pour trouver une solution, regrette Marie-Christine Morice. Je ne veux pas arriver à une situation d'huissiers, on ne souhaite pas, en plus, que la collectivité, dans cette affaire, perde de l'argent."

Les équipes du cirque prêts à y passer les fêtes de fin d'année

Sur place, la moitié des camions ont déjà repris la route. Les équipes du cirque Zavatta n'ont pas souhaité s'exprimer mais indiquent tout de même qu'elle pourraient y passer les fêtes de fin d'année, faute de solution.