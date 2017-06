Etretat : ferme d'exception et entreprise rentable cherche repreneurs !

France Bleu vous parle ce matin d'une ferme de caractère, rentable et très prisée des touristes, qui est à vendre à Etretat. Les propriétaires partent à la retraite et cherchent depuis 3 ans des repreneurs.

Clos masure d'exception cherche repreneurs... A Etretat, la ferme La Valaine existe depuis 1981. Les propriétaires, les Dherbécourt, vivent face aux falaises, dans un écrin de verdure exceptionnel. Ils font prospérer ici une ferme avec des chèvres et y produisent fromages, glaces et chocolats. Ils reçoivent également des autocars de touristes du monde entier pour des visites, bref l'entreprise est plus que rentable! Mais voilà depuis 3 ans, ils ne trouvent pas de repreneurs, car le métier peut effrayer, tout comme le prix du terrain, des magnifiques bâtiments et de l'outil de travail : comptez 1,5 million €... Au 31 décembre, le couple partira pour changer de vie après plus de 35 ans à la Valaine.

Le seul bouc de la ferme, Happy. En arrière-plan, la chapelle de la falaise d'Etretat © Radio France - Amélie Bonté

Le couple produit de manière artisanale fromages, glaces et chocolats, qu'ils vendent ensuite aux touristes © Radio France - Amélie Bonté

L'entreprise n'est même pas à 50% de ses capacités de production. Elle pourrait faire un bénéfice bien plus grand et permettre à deux couples de vivre encore plus aisemment que nous !"