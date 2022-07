Eure : embarquement immédiat à bord du vélorail en gare d'Autheuil-Authouillet

Impossible de dérailler sur cette ancienne ligne de la SNCF. Surtout avec les vélos de l'association du chemin de fer de la vallée de l'Eure où à Autheuil-Authouillet il est possible de pédaler sur un peu plus de 10 kilomètres, direction La Croix-Saint-Leufroy au nord ou Chambray vers le sud. Une balade dans un espace de nature.

Du vélorail jusqu'au bout de l'été

La première étape de ce parcours commence déjà par mettre le vélo dans le sens de la marche, dans le sens du rail. Une fois réalisée, Chantal, Hubert et leurs petits enfants, Maxence et Célia partent direction Chambray au sud d'Autheuil-Authouillet. "Il y a des champs, des grands arbres, que de la végétation", décrit Célia, 12 ans. "Il y avait plein de petites bêtes qui montaient sur mes jambes, j'ai vu des petits lézards aussi", poursuit-elle tout sourire.

Mais ils sont deux à fournir les efforts sur ce tronçon de rail. Maxence, 15 ans et Chantal. "On a de bonnes jambes quand même", sourit cette dernière. "Je suis une marcheuse donc je connais très bien le coin", ajoute-t-elle. Pas besoin de gros mollets pour pédaler. Après une heure de balade, Hubert le reconnaît, ce n'est pas plus physique que le vélo de course. "Dans tous les cas, il faut pédaler", sourit-il.

L'association du chemin de fer de la vallée de l'Eure organise ces virées dans la nature. "C'est dans l'air du temps, c'est écologique. On dépense son énergie sainement. On voit des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans les forêts où on rencontre des chevreuils, des faisans, des cygnes. Il y a quelques viaducs, des ponts. On découvre la Vallée de l'Eure autrement", conclut Michel Viel en charge des bénévoles de l'association.