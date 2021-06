EURO 2021 : un fan zone en Haute-Saône à Chassey-les-Montbozon

La France joue ce soir contre l'Allemagne pour l'Euro 2021. Avec les règles sanitaires obligatoires et le couvre feu, très peu ont osé se lancer dans l'organisation de lieux pour regarder les matchs de l'Euro 2021.

En Franche-Comté il n'y a pour l'instant qu'une seule Fan Zone, elle est en Haute-Saône à la Forge de Bonnal à Chassey-les-Monbozon.

Amaury Timmermans est le nouveau gérant du restaurant La Forge, ce site à la frontière entre le Doubs et la Haute-Saône qui propose baignade, cabanes dans les arbres et restauration.

Le cadre à l'extérieur est idéal pour répondre au normes imposées pour obtenir l'autorisation d'une fan zone.

Fan Zone à Bonnal, l'écran géant sera installé en face devant les arbres © Radio France - Jean-François Fernandez

Des espaces à 6 personnes maxi

Les amoureux de foot seront répartis par groupes de six personnes maximum, soit des tables de six, soit des chaises longues par groupes de six. Pour circuler en dehors de ces zones de six, il faudra porter le masque obligatoirement.

Amaury Timmermans explique que les fans zones sont tout à fait autorisées en France, il a fait la demande à la préfecture de Haute-Saône, et a obtenu l'autorisation à condition de respecter un protocole sanitaire stricte : "Jusqu'à 1000 personnes, il faut respecter aujourd'hui des zones de 6 personnes maximum. Donc, les gens ne peuvent pas être assis à plus que 6. Les tables doivent être espacées les unes des autres. Et à partir de 1000 personnes, jusqu'à 5000 personnes. Il faut en plus présenter un pass sanitaire qui est soit un certificat de vaccination ou bien un test PCR négatif. Mais ici, on ne va pas se mentir, je pense qu'on ne dépassera pas les 1000 personnes par événement".

Un écran géant

Matthieu Rose est régisseur technique sur cette fan zone, il s'occupe de la médiatisation, il anime la page facefook créée pour cette fan zone : "On va diffuser les matches par l'intermédiaire de Canal+. Et puis, on s'est permis de louer un écran géant à LED avec un système son qui permet justement de couvrir l'événement pour à peu près de 300 personnes".

Durant toute la période de l'Euro, le restaurant va ouvrir sa fan zone les soirs de match, avec des grillades et barbecue, bien entendu il y aura aussi la boisson qui aide à passer la soirée avec modération...

Seul petit bémol, le ministère de l'intérieur indique qu'il n'y aura aucune dérogation au couvre feu. Les fans de football devront être rentrés à 23h ou prévoir de dormir sur place.