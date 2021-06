Euro de football : quand des concours de pronostics mettent l'ambiance dans les entreprises

C'est bien connu en football, lorsqu'il s'agit de l'équipe de France, il y a "67 millions de sélectionneurs". Une expression qui traduit l'amour des Français pour les Bleus. Mais il y a également des millions de pronostiqueurs. Ce samedi 19 juin, les parieurs seront encore nombreux à s'intéresser au match de l'équipe de France contre la Hongrie à l'Euro, dont le coup d'envoi sera donné à 15h. On parie au bureau de tabac, chez soi mais aussi ... au travail !

Cohésion d'équipe

Du côté du garage Renault Trucks à Laval, les salariés se prêtent au jeu des paris depuis le 11 juin. D'après Laurent Garnier, membre du CSE, qui travaille dans les ateliers, ce concours de pronostiques joue un rôle important pour la bonne ambiance au sein de l'entreprise. "On cherche des moyens pour renforcer la cohésion d'équipe. Elle est nécessaire après un an et demi de crise sanitaire. Il faut ressouder un peu les équipes. Les pronostiques sont un bon moyen le matin de se dire bonjour, de se chambrer autour d'un café. Ça baisse un peu les tensions en ces périodes de surcharge de travail" explique le salarié.

Une trentaine de salariés participent

Chez Renault Trucks pour ce jeu, on a fait les choses à l'ancienne : une feuille de papier, un stylo, et un tableau sur lequel les employés sont invités à noter leurs paris. "Vous gagnez un point si vous avez le bon résultat. et trois en bonus si vous avez le bon score" explique Emmanuel Désert, responsable commercial. Pour Marjorie, arrivée récemment dans l'entreprise, le concours est aussi un moyen supplémentaire d'intégration. "On se taquine entre collègues, tout le monde s'est prêté au jeu, même ceux qui n'y connaissent rien" poursuit cette assistante commerciale. Une trentaine de salariés de chez Renault Trucks participent au concours. Et la bande à Mbappé fait bien sûr l'unanimité dans les pronostics. "Hongrie-France ? 3-0 pour les Bleus évidemment !"