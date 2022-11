Euromillions : qui est le gagnant du Pas-de-Calais qui a empoché 160 millions d'euros ?

Le couple de gagnants entourés d'Isabelle Cesari, responsable accompagnement et expérience gagnants chez FDJ et Charles Lantieri, directeur général délégué de FDJ

160 788 895€. La somme est écrite en gros sur le chèque fictif qu'un couple du Pas-de-Calais a reçu au siège de la FDJ, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. C'est un homme qui a joué et validé le ticket faisant de lui le plus grand gagnant de son département et de la région, le 6ème à l'échelle nationale. Il avait joué son ticket au bureau de tabac "Rive Droite, rive Gauche", à Houdain, près de Béthune.

Des numéros choisis au hasard

Cet homme souhaite conserver l'anonymat mais la FDJ a donné quelques informations. Il est âgé d'une soixantaine d'années, vit en couple, a des enfants. Il joue régulièrement avec des numéros fétiches mais a pris l'habitude d'ajouter une ou deux grilles flash dès que le jackpot dépasse les 100 millions d'euros. Ce qu'il fait ce vendredi 4 novembre et cette combinaison flash, choisie au hasard par l'ordinateur, lui permet donc de remporter la cagnotte.

Je ne fais pas les choses à moitié. Je n'avais jamais rien gagné, tant qu'à faire, j'aime autant que ce soit une grosse somme.

Cet habitant dit avoir découvert le lendemain que le jackpot a été remporté en allumant la télévision et en voyant défiler un bandeau sur une chaîne d'info. Il vérifie donc les résultats sur son ticket (2, 11, 37, 45, 47 et étoiles 2 et 3) et s'écrie auprès de sa femme : "c'est moi qui ai gagné", indique la Française des Jeux dans un communiqué envoyé à France Bleu Nord. Le couple partage la bonne nouvelle avec ses enfants et même avec leur chien : "il faut que tu te conduises correctement, tu es un chien millionnaire maintenant", disent-ils à l'animal.

Ticket caché dans la voiture

Ce couple a visiblement eu quelques sueurs froides entre le moment où il découvre son gain et le jour où il l'a empoché. Pendant tout ce temps, on apprend que l'homme et sa femme cachent leur précieux ticket, notamment quand ils s'absentent, dans la portière de la voiture "au cas où la maison brûlerait".

Leurs projets : aider leurs enfants, acheter une maison secondaire

A la FDJ, le couple révèle ses projets avec tout cet argent en poche : aider leurs enfants, faire plaisir à leurs proches, acheter une résidence principale, une maison secondaire en bord de mer, un chalet à la montagne et faire des voyages en famille. "Nous ferons tourner un globe terrestre comme dans la publicité Loto des années 2000", confient-ils à la FDJ pour choisir leur destination de vacances. Ce gain conséquent n'empêche pas ce gagnant de continuer à jouer : "j'ai d'ailleurs gagné 3,70€ au tirage suivant, j'étais très content". Un veinard décidément cet habitant du Pas-de-Calais.