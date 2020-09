Euromillions : un Français remporte la somme de 157 millions d'euros

157 millions d'euros, c'est le troisième plus gros gain remporté en France à l'Euromillions

Il va avoir de quoi se faire plaisir, et bien plus encore ! Un Français a remporté la somme colossale de 157 millions d'euros à la loterie de l'Euromillions, annonce la Française des jeux. Il est le seul en Europe a avoir joué les cinq bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) ainsi que les deux "étoiles" (8, 11). Il s'agit du troisième plus gros gain remporté en France depuis la création de l'Euromillions en 2004.

108 Français au total ont remporté l'Euromillions

Le plus gros gain dans l'hexagone remonte à 2012. Un habitant du sud-est de la France remportait 169 millions d'euros. Il dépassait ainsi le précédent record, établi seulement quelques mois auparavant en 2011 et s'élevant à 163 millions d'euros. Ce nouveau gain place la France sur la première marche du podium, à égalité avec le Royaume-Uni, en nombre de gagnants. Au total depuis la création de l'Euromillions en 2004, 108 français ont empoché le pactole. Le gagnant a désormais soixante jours pour se manifester et récupérer son gain.