Euromillions : un Français remporte le tirage historique de 220 millions

Les numéros gagnants pour ce tirage était 21 - 26 - 31 - 34 - 49 et les numéros chance 2 et 5. Un Français a remporté ce vendredi soir la cagnotte histrorique de 220 millions d'euros à l'EuroMillions, la plus grosse somme gagnée depuis la création du jeu.

L’identité du vainqueur est évidemment tenue secrète, mais l'on sait qu'il a validé son ticket dans un point de vente français ou sur le site internet de la FDJ. "La FDJ se félicite que ce gain soit remporté en France", s’enthousiasme-t-elle sur son site internet. Un autre Français repart avec plus de 4 millions d'euros de gains, avec six autres Européens il a trouvé six des septs bons numéros.

Le gagnant mystère du gros lot devient le plus grand vainqueur d’une loterie en France, avec 20 millions de plus que son prédécesseur. Ce montant est même un record absolu sur le sol européen. Le précédent record continental, 210 millions, remontait au 26 février 2021 et avait trouvé preneur en Suisse.