Européennes : le camping-car de "Debout la France" à Valence, le conducteur est drômois

Un jeune drômois fait campagne pour "Debout la France" aux élections européennes à bord d'un camping-car. Ce jeudi, il a fait étape en Drôme, d'abord à Valence puis à Romans. Depuis le 9 janvier, il sillonne la France et a déjà parcouru plus de 25 000km.

Il y a plusieurs mois de cela, Nicolas Dupont Aignan appelle son secrétaire régional dans la Drôme pour lui proposer de faire campagne pour lui, en camping-car. Damien Toumi accepte cette offre parce que "c'est un moyen d'aller au contact des gens".

L'aventure commence

Damien Toumi quitte son poste à la SFAM, "Debout la France" l'embauche le 9 janvier, il est hyper motivé : "tous les analystes s'accordent pour dire que _ces élections européennes sont cruciales, c'est pour ça que je me suis engagé"_explique celui qui n'a que 29 ans.

Début janvier, ce jeune drômois part donc de Bourg-en-Bresse et depuis, il en a avalé des kilomètres avec son camping-car qui ne passe pas inaperçu, et il en a distribué beaucoup de tracts. Le camping-car en est rempli. Il explique que l'accueil est bon partout où il se rend, le véhicule apporte de "la proximité".

Dernière ligne droite

Il ne reste plus que "le nord-est de la France à parcourir", pour terminer le périple de quatre mois près de Strasbourg après s'être arrêté dans plus de 1 400 villes et villages. Le 26 juin, l'aventure se terminera en même temps que la date des élections européennes.

Damien Toumi devrait revenir en Drôme, pour reprendre sa place au conseil municipal de Bourg-Lès-Valence et pour retrouver du travail.