Euskal Moji : les émoticônes made in Pays Basque

Les émoticônes basques débarquent dans nos portables ! L'application "Euskal Moji" propose pour l'instant près de 60 images

Tout le monde - ou presque - utilise des émoticônes pour faire passer ses émotions lors d'un échange de SMS ou encore sur les réseaux sociaux.

On peut désormais le faire avec des émoticônes basques grâce à une application créé par Urtzi Jauregibeitia, responsable d'une agence de marketing digital à Bilbao, et ses collègues.

L'application "Euskal Moji" est disponible gratuitement sur Android et IOS - Euskal Moji

Urtzi Jauregibeitia et ses collègues ont ainsi créé un petit garçon avec le béret et une petite fille avec le foulard traditionnel sur la tête et toute la panoplie des émotions : du rire aux larmes en passant par la colère et l'amour.

Ils ont aussi intégré des icônes telles l'ikurriña (le drapeau basque), le lauburu (la croix basque), le kalimotxo, Olentzero, etc. et même les cinq clubs de foot basques qui évoluent en LIGA.

85 000 deskarga "Euskal Moji" aplikazioarentzat lehen 10 egunetan Copier

Déjà 85 000 téléchargements

L'application est sortie le 18 juillet et rencontre un franc succès : 85 000 téléchargements en 10 jours. "Euskal Moji" est disponible gratuitement sur Android et IOS.