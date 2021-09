Nostalgie et liberté avec l’Évreux Mob'Tour même si "on a un peu mal au cul"

Ils devraient être plus d'une centaine à prendre le départ ce matin de la cinquième édition de l’Évreux Mob'Tour et enfourcher une mob, un solex ou une moto d'avant 1970. L'évènement attire toutes les générations : "Aujourd'hui il y a les anciens comme nous qui ont redécouvert leur mob planquée dans leur garage et qui l'ont remise en état" avance Maurice Alazet, 67 ans et demi, "et il y a aussi le petit-fils qui est allé chercher la mob du grand-père et qui découvre les premières sensations en mobylette". Un évènement attendu par les participants mais aussi les organisateurs : "Pour notre groupe, c'est l’événement de l'année, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation" s'enthousiasme Alain Petit.

Une motobécane des années 70 dans l'atelier de Stéphane © Radio France - Laurent Philippot

Dans le Mob'Tour, on a des jeunes de 16 ans et des papys de plus de 70 ans - Maurice Alazet

À 70 ans, Alain, un des doyens, reconnaît "être plus moto que mobylette" mais c'est pour lui la nostalgie de ses quatorze ans : "J'ai démarré avec un petit 49.9 italien" et d'évoquer "une sensation de liberté, de bien-être". 14 ans et même un peu avant pour Maurice Alazet, "quand on trouvait la mob du père ou du grand-père dans le garage, on la piquait de temps en temps" se souvient-il, "on montait sur la mob, on avait cette sensation de liberté toute de suite et c'est souvent à partir de ça qu'on a continué vers la moto".

La mob, c'est aussi ce bruit si caractéristique du moteur : "On dirait un tiroir à fourchettes !" rigole Stéphane Legay.

Un circuit préparé par Stéphane, ancien du Dakar

"Cette année, contrairement à l'an dernier, où on les avait un peu soignés, le parcours est relativement roulant, au moins le matin" explique Stéphane Legay, 65 ans et demi, créateur de l’Évreux Mob'Tour qui a tracé le circuit. 110 kilomètres -60 le matin et 50 l'après-midi- à travers la campagne euroise accessible à tous :

On n'oublie pas les participants en solex, on est sûr de les ramener au bout - Stéphane Legay

Les solex sont parfois un peu à la peine, alors ils bénéficient d'un petit avantage : "On fait partir les mobs une une demie-heure après les solex et si le boulot est bien fait, tout le monde arrive ensemble" dit celui qui a été chef d'atelier sur le rallye Paris Dakar pendant dix-sept ans et qui suivra le cortège sur son 1300 Yamaha de 2004.

Un circuit qui reste secret mais qui passera par Glisolles. Le maire de la commune, Bruno Lévèque, dessine toutes les plaques commémoratives de l’Évreux Mob'Tour.

La plaque 2021 remise à chaque participant dessinée par Bruno Lévèque © Radio France - Laurent Philippot

Lors de l’Évreux Mob'Tour, on ne badine pas avec la sécurité. "Ce n'est pas une course et il faut que chacun prenne conscience qu'on est sur route ouverte, il faut quand même faire gaffe" rappelle Stéphane Legay. L'homme sera là pour donner un coup de main, _"on a 5 à 10% des mobs qui tombent en panne, mais très souvent on les remet en route sur place"_dit-il. Trois mécaniciens sont présents sur l’Évreux Mob'Tour et pour les engins dont la réparation est impossible, il y a un camion-balai.

Une pièce rare en restauration dans l'atelier de Stéphane Legay, une mobylette de la marque allemande Kreidler © Radio France - Laurent Philippot

Pour la pause du déjeuner et avec une collection de plus de 15.000 disques chez lui, Maurice Petit s'occupera du son, "avec des musiques en rapport avec les mobylettes, on peut passer du Chuck Berry, du Gene Vincent ou du Eddie Cochran, jusqu'aux tubes disco des années 70".

L’Évreux Mob'Tour part à 10H00 du parking de Carrefour à Guichainville. L'arrivée est prévue vers 16h30 place du général de Gaulle devant la mairie d’Évreux.