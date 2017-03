Evreux : un couple surpris en pleins ébats dans sa voiture par la police

Les policiers d'Evreux (Eure) ont été alertés par des passantes inquiètes de voir une voiture "bouger toute seule" aux abords d'un cinéma. L'infraction d'exhibition sexuelle n'a finalement pas été retenue car les vitres du véhicule étaient recouvertes de buée.

Même s'ils n'ont pas eu à tirer un seul coup de feu, c'est une intervention sensible dans tous les sens du terme que les policiers d'Evreux ont menée dimanche après-midi. Il est 16 heures lorsqu'ils sont appelés près de la rue du 7ème Chasseur.

Deux jeunes femmes se promenant devant le cinéma Pathé, près du McDonalds et du cabaret équestre Le Manège de Tilly, aperçoivent une voiture "bouger toute seule". Malgré la buée sur les vitres, elles se doutent bien de ce qui se passe à l'intérieur. Et par crainte qu'un enfant puisse en être le témoin, les deux passantes composent le numéro d'urgence de Police Secours.

A peine quelques minutes plus tard, une patrouille arrive sur les lieux devant la voiture qui bouge toute seule. Se mordant les lèvres pour etouffer un fou rire, les trois fonctionnaires de police frappent à la vitre. Rouges de honte, les deux amoureux âgés d'une trentaine d'années se rhabillent et face aux gardiens de la paix, ils reconnaissent rapidement les faits qui leur sont reprochés. Les policiers décident finalement de ne pas retenir l'infraction exhibition sexuelle (délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende) au motif que les vitres de la voitures sont couvertes de buée.