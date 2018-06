1000 musiciens et chanteurs devraient être réunis sur scène à Évreux le 23 juin 2019. L'objectif du Tangram, organisateur de l'événement We love Rock'n'Roll est constituer le plus grand groupe de rock du monde. Le record est actuellement détenu par une ville chinoise avec 953 personnes sur scène.

J - 365. Dans un an, jour pour jour, le pré du Bel Ébat, à Évreux, va vibrer aux sons des guitares, des basses, des claviers, des batteries et des voix. "C'est un pari un peu fou", selon Alban Legrand, le directeur délégué aux musiques actuelles du Tangram, " battre le record du plus grand grand groupe de rock au monde". We love rock' roll, c'est le nom du projet, sera un hommage collectif et populaire par une ville et un département historiquement terre(s) de rock. C'est en effet à Évreux, que Jimi Hendrix a donné son tout premier concert en France. C'était le 13 octobre 1966 dans la salle du cinéma Le Novelty, l'artiste américain était alors la première partie de Johnny Hallyday.

Les écoles de musique de l'Eure et le conservatoire d’Évreux mobilisés

Le conservatoire à rayonnement départemental d’Évreux ainsi que des écoles de musique, à Évreux ou Saint Sébastien de Morsent, 34 structures en tout, ont été approchés par les organisateurs et s'inscrivent dans le projet. Le total des effectifs représente déjà 500 musiciens et chanteurs. Reste à trouver 500 musiciens amateurs individuels pour compléter la scène.

L'histoire du rock des années 60 aux années 2000

Sur scène, musiciens et chanteurs interpréteront sept titres. Les sept titres ont été choisis par vote parmi une liste d'une quinzaine. Dès la rentrée, les écoles de musique et le conservatoire intégreront ces titres dans leur programme respectif.

La liste des titres qui seront joués et chantés le 23 juin 2019

The Beatles : Twist and shout

Jimi Hendrix : Purple Haze

Led Zeppelin : Immigrant song

Joan Jett : I love rock’n roll

Nirvana : Lithium

The Cure : Close to me

Foo Fighters: The Pretender

Record à battre : 953 musiciens et chanteurs sur scène

Le record mondial est actuellement détenu par une ville dans l'est de la Chine, Tianjin. En 2016, Cui Jian, surnommé le père du rock chinois, a réuni 349 chanteurs, 154 guitaristes, 151 batteurs, 101 bassistes, 100 claviéristes et 98 instruments à vent. En faisant reconnaître leur performance par un huissier, les rockeurs chinois ont détrôné le groupe français Music Revolution et ses 520 musiciens qui avaient interprété "7 Nation Army" des White Stripes en juin 2013. En 2014, la ville de Lorient a réuni au stade du Moustoir 1214 musiciens et chanteurs, mais ce record n'a pas été homologué par le Guinness Book, car pour être reconnu, "la performance doit être d'un bon niveau et dirigée par un professionnel expérimenté".

Pour cet évènement, le Tangram espère réunir au moins 5000 spectateurs. Si vous voulez faire partie de cette folle aventure sur scène, inscrivez-vous dès maintenant en envoyant un mail avec votre nom, prénom et numéro de téléphone à weloverocknroll@letangram.com. Vous serez recontacté(e) en septembre.