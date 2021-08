Évron vend aux enchères ses jeux de manège et ses classeurs de condoléances

Des jeux de manège, des classeurs de condoléances, des tables en marbre, un souffleur à dos ou encore une petite camionnette : la ville d'Evron, en Mayenne, organise une vente aux enchères d'une partie de son matériel. Les différents objets sont mis aux enchères sur un site en ligne du 9 au 19 août. Si vous souhaitez installer des manèges pour vos enfants dans votre jardin, c'est l'occasion !

La mairie d'Evron met en vente des jeux de manèges aux enchères

Les prix initiaux sont fixés entre 30 et 50 euros pour la plupart, à l'exception de grandes structures de jeux et d'un véhicule Renault Partner. Lorsque la vente sera terminée, l’enchérisseur qui aura proposé la plus grosse mise recevra un bon de confirmation par email. Il aura ensuite 15 jours pour retirer l'objet concerné, avec le bon de retrait et le récépissé de paiement.