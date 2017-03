EXCLU FRANCE BLEU - Les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté vont défiler à Paris le 14 juillet

Les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté ont été choisis par le Ministère de l'Intérieur pour défiler sur les Champs-Elysées le 14 juillet prochain. Un bataillon de 82 hommes qui seront sélectionnés parmi les meilleurs de la région.

Ils ont appris la nouvelle il y a quelques semaines seulement. Chaque année, parmi les 4 bataillons de pompiers qui défilent sur les Champs-Elysées pour le 14 juillet, il y en a un qui est composé d'hommes et de femmes de l'une des régions de France. Cette année, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui sera représentée par un bataillon de 82 hommes mené par le Colonel Jean Chauvin, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Côte-d'Or.

Chaque département de la région ( sauf la Haute-Saône, mais avec la Moselle en plus ) a donc lancé un appel à candidature. En Côte-d'Or, une quarantaine de pompiers ont envoyé leur dossier et leur lettre de motivation. Mais après les différentes phases de l'entraînement, ils ne seront qu'entre 8 et 10 à être sélectionnés pour composer le bataillon final.

Une sélection digne d'un concours de Miss France

Les critères physiques pour pouvoir défiler sur les Champs-Elysées sont très stricts. Le bataillon devra être composé de 80 % d'hommes et 20 % de femmes. Les pompiers qui défilent doivent mesurer entre 1 m 60 et 1 m 88, le rapport entre le poids et la taille doit être harmonieux, et les pompiers ne doivent avoir ni piercings, ni tatouages apparents (ils défilent en chemisette). Enfin les hommes n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs.