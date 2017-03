EXCLU: la nouvelle vidéo de The Good Mind à découvrir sur francebleu.fr

The Good Mind, ce sont des jeunes de Rennes qui réalisent des vidéos sur le quotidien. En septembre, ils ont cartonné avec leur film "Dans la peau d'une fille". Fort de ce succès, ils ont décidé de réaliser toute une série "Dans la peau de...". La dernière vidéo est en exclusivité sur francebleu.fr.

The Good Mind dévoile ce vendredi sa nouvelle vidéo de la série "Dans la peau de...." Une série de film su le quotidien pour dénoncer tour à tour le regard porté sur les migrants, les handicapés ou encore les sans abris. Ce nouvel opus s'intitule "Dans la peau de tout le monde". On y découvre un jeune homme qui achète des baskets et qui se retrouve face à un enfant du tiers monde. The Good Mind a décidé cette fois de dénoncer le manque d'éthique de certains de nos achats. Une vidéo à découvrir sur la page Facebook de The Good Mind et en exclusivité sur francebleu.fr.

Le portrait de The Good Mind est à retrouver ici.