EXCLU - Ludovic, l'éboueur star des réseaux sociaux, se lance dans la chanson

Il ne cesse de faire le buzz ! Depuis deux ans, Ludovic Franceschet (alias @ludovicf_off ) multiplie les looks colorés et ses interventions sur les plateaux télé. Cet habitant d'Etampes (Essonne) est devenu une star sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 300.000 abonnés sur TikTok. Quotidiennement, il relaye ses journées de travail et la réalité de sa profession à travers des vidéos montées dans le RER chaque matin, en allant travailler.

"On aura toujours du boulot tant que les gens seront incivilisés. C'est fou ce manque d'éducation, ça me met hors de moi à chaque fois ! (...) J'en ai marre de marcher dans la merde !" a-t-il expliqué agacé au micro de Romain Ambro dans le 6/9 de France Bleu Paris.

Une nouvelle carrière dans la musique ?

Outre la production de ses vidéos et son quotidien de balayeur à la ville de Paris, l'homme fourmille de projets. Il vient même de passer en studio et d'enregistrer son premier titre.

Sa chanson "Médecin des rues" sort ce jeudi 27 avril sur toutes les plateformes musicales.

"J'ai sorti cette phrase un jour sur un plateau et des gens m'ont contacté pour enregistrer ce titre. Je n'ai pas le talent d'un chanteur mais c'est pour sensibiliser d'une autre façon au ramassage des déchets" s'est-il justifié.

Une notoriété qui commence à agacer

Lors du débat contre la réforme des retraites, Ludovic n'a pas hésité à "mouiller la chemise", rappelant la pénibilité de sa profession et soutenant le combat de ses collègues éboueurs qui n'assuraient plus le ramassage dans la capitale. Une prise de parole et un coup de projecteur qu'il paye au prix fort : depuis plusieurs semaines, il subit critiques et menaces de mort.

"On a voulu me faire taire. Trois gars m'ont coincé dans la rue et m'ont dit : "Tu racontes de la merde. Si tu continues à parler dans les médias, on va te tuer toi et ta mère" a expliqué avec émotion l'éboueur, avant de préciser : "J'ai voulu tout arrêter mais je continue et je répandrai le vivre ensemble jusqu'à mon dernier jour, et même après".

Son nouveau défi : Paris / Marseille

D'autres projets à venir et un défi de taille pour Ludovic cet été : l'homme s'apprête à sillonner les routes de France pendant sa période de vacances estivales pour assurer un grand nettoyage entre Paris et Marseille.

L'éboueur s'élancera du parvis de Notre-Dame de Paris le 1er août 2023 accompagné de 4 amis, à bord d'un camping-car.

Un périple de 800 kilomètres : 14 villes traversées, 13 départements et 5 régions pour collecter un maximum de déchets sur la chaussée et dans les fossés. Arrivée prévue en août sur le vieux-port de Marseille.

Paris Marseille, le défi de ramassage

