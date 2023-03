EXCLU - Musée Grévin : quelles stars auront droit à leur statue et feront leur entrée en 2023 ?

C'est une consécration dans la vie d'une personnalité, une façon de passer à la postérité ! Outre les 250 statues déjà représentées, l'Académie Grévin se réunit deux fois par an pour réfléchir aux nouvelles recrues : des personnalités fédératrices, qui véhiculent "de belles valeurs" et plaisent à toutes les générations ! Depuis la fin de la période COVID, le Musée Grévin passe à la vitesse supérieure et multiplie les nouveaux visages.

ⓘ Publicité

Audrey Fleurot, la dernière arrivée !

La star de la série HPI sur TF1 a inauguré son double de cire jeudi 16 mars 2023 en présence de sa famille, ses proches et de nombreux journalistes venus pour l'occasion. "Je suis bluffée, être figée dans une expression du visage, c'est pas évident mais ils ont bien réussi à retranscrire mon petit sourire !" a expliqué l'actrice au micro de France Bleu Paris.

La statue de la comédienne Audrey Fleurot inaugurée le 16 mars 2023 au Musée Grévin à Paris © Radio France - Romain Ambro

Pour elle, cette statue est plus vraie que nature : "Venez au Musée Grévin pour faire un bon selfie avec moi. L'éclairage est bien meilleur et la tenue est plus jolie que celle que je porte dans la rue avec mon bonnet, les cheveux gras et mon jogging" s'est amusée Audrey Fleurot, impressionnée par le travail réaliste des sculpteurs.

Concernant sa tenue, c'est une robe de haute couture qui a été imaginée tout spécialement par l'un de ses amis, Julien Fournié, grand couturier parisien . Les bijoux en revanche, sont les mêmes que ceux portés par Audrey Fleurot lors de la séance de travail.

Pour réaliser la statue d'Audrey Fleurot, le Musée Grévin a collaboré avec Julien Fournié, grand couturier parisien, pour réaliser une robe unique © Radio France - Romain Ambro

Deux stars des ados sont déjà là !

Parmi les dernières statues de cire inaugurées début 2023, le youtubeur Squeezie accompagné de son chien ainsi que le footballeur champion du monde 2016 Antoine Griezmann , venu spécialement à Paris pour l'intronisation.

Squeezie et Antoine Griezmann, idoles des plus jeunes, ont fait leur entrée au Musée Grévin - Musée Grévin - AFP

Qui seront les prochains ?

Interrogé par Romain Ambro, Yves Delhommeau, Directeur Général du Musée Grévin , a révélé en exclusivité les prochaines personnalités qui feront leur entrée en 2023.

Le Roi Charles III

Il rejoindra sa mère, la Reine Elizabeth II dans le salon des Officiels, aux côtés de Joe Biden, Justin Trudeau. Le souverain pourrait même venir découvrir son double de cire en compagnie de Stéphane Bern, Président de l'Académie Grévin, lors de son passage à Paris du 26 au 29 mars 2023.

Concernant le look, les équipes Grévin ont opé pour un kilt tout spécialement acheté en Ecosse.

Charles III lors de sa proclamation. © AFP - Victoria JONES

Le chanteur M - Matthieu Chedid

C'est l'un des chanteurs qui remplit des salles partout en France lors de ses tournées et il aura droit lui aussi à sa statue en 2023, avec une tenue "sublime". Le chanteur M rejoindra les autres musiciens dans la salle des artistes aux côtés de Kendji, Soprano, Johnny Hallyday, Ray Charles, Edith Piaf...

Le chanteur M, Matthieu Chédid, fera son entrée au Musée Grévin en 2023 - France Bleu

Les autres statues en préparation

Le Directeur Général du Musée Grévin avoue travailler sur l'arrivée d'une actrice très populaire qui fera elle aussi, son entrée en cette année 2023, sans plus de précisions pour l'instant !

Par ailleurs, en écho à la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France, plusieurs joueurs de rugby auront droit eux-aussi, à leur double de cire, rejoignant ainsi Sébastien Chabal déjà présent, dans un décor de vestiaire qui sera spécialement retravaillé pour l'occasion.

Plus de 250 statues sont à découvrir au sein du Musée Grévin à Paris - Musée Grévin

Le site du Musée Grévin