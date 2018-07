Bondy, France

Un nouveau portrait de Kylian Mbappé est désormais affiché à l'entrée Bondy, en Seine-Saint-Denis, la ville où le footballeur a grandi. Il a été installé ce jeudi matin, comme l'a constaté France Bleu Paris, information confirmée par la ville de Bondy.

On y voit le visage du nouveau champion du monde, vêtu d'un maillot bleu avec cette légende : "98 a été une grande année pour le football français. Kylian est né". Il s'agit de la même affiche que celle accrochée sur le Stade de France depuis quelques semaines par l'équipementier Nike.

Kylian Mbappé reprend la place de Castorama

Le retour de Kylian Mbappé sur cet immeuble à l'entrée de Bondy fait suite à une polémique. Le précédent portrait du joueur, accompagné du texte "Bondy, ville des possibles", avait été décroché fin juin en plein coupe du Monde, au profit d'une affiche de l'enseigne de bricolage Castorama. La marque avait finalement annoncé "renoncer à ses droits" jusqu'au 1er septembre.

Impossible pour l'instant de savoir jusqu'à quelle date ce nouveau portrait du numéro 10 des Bleus restera en place à l'entrée de sa ville. La mairie, contactée par France Bleu Paris, indique simplement se "réjouir de cette nouvelle installation" et avoir "fait en sorte qu'elle soit la plus rapide possible". Elle dit espérer, à terme, récupérer cet espace pour y porter des "messages sur la promotion de la ville et de Kylian Mbappé".

Bondy Habitat, bailleur social propriétaire de l'immeuble, a passé un contrat avec une régie publicitaire, en charge de la location de cet espace d'affichage. Un contrat qui se termine en mars 2019, selon le bailleur, qui souhaite y mettre un terme à cette échéance.