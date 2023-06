EXCLUSIF - Chenille de l'Armada : rencontre avec la School Chenille Academy de Vincent Piguet

France Bleu Normandie et 76 Actu organisent avec le concours de la Région Normandie la Chenille de l'Armada. Le lundi 12 juin, à 18h, rendez-vous sur l'esplanade Saint Gervais de Rouen.

Parmi les soutiens reçus pour battre le record de la plus longue chenille, celui de la Chenille School Academy. Le directeur, Vincent Piguet, a accepté de rencontrer France Bleu pour raconter la naissance de l'école.

Vincent Piguet, acteur, auteur, est né chenilliste. Depuis enfant il a toujours fait des chenilles. C'est lors d'un mariage qu'il a eu le déclic pour en faire sa profession. C'est comme ça que la School Chenille Academy est née.

Mais attention : Vincent, ,aussi appelé 'La Pig", enseigne la chenille synchronisée. Et c'est assez technique, tout en restant à la portée de tous. Quand on voit le résultat, on est bluffé par le rendu.

