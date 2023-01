Exclusif : France Bleu Breizh Izel s'est procuré la vidéo du loup observé dans les Côtes-d'Armor

Le 6 janvier 2023, en début d'après-midi, un adolescent a filmé, avec son smartphone, un loup. La scène s’est déroulée à Ploubezre dans les Côtes-d'Armor. Une photo de l'animal sauvage avait alors été envoyée à l'Office Français de la Biodiversité qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un canidé gris commun. France Bleu Breizh Izel a pu se procurer la vidéo.

Un loup, sans aucun doute

La vidéo est prise depuis l'habitacle d'une voiture en marche. Le temps est clair, le ciel est bleu. Et dans un champ, situé au bord d'une route de campagne, on observe très nettement le loup gris pendant une dizaine de secondes. Il trottine pour sortir du champ de vision de ses observateurs. Mais il ne détale pas non plus. Le canidé prend même le temps de regarder par-dessus son épaule afin de vérifier qu’il n’est pas suivi. Avant de disparaître derrière le relief du champ. Le jeune auteur de la vidéo filme encore trois secondes dans l’espoir de capturer encore quelques images du loup. En vain. La voiture reprend sa route.