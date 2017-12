Si on a toujours voulu nous faire croire que la Maison du Père Noël était au coeur de la Laponie, dans l'extrême Nord, il est temps de rétablir la vérité: en fait elle nichée dans une petite cité minière aux confins des communes de Bruay-Labuissière et d'Haillicourt, dans le Pas-de-Calais!

Haillicourt, France

La façade de briques est joliment décorée comme beaucoup d'autres dans la région en période de Noël. Mais c'est quand la porte latérale s'ouvre à la tombée de la nuit qu'on découvre que la petite maison recèle en fait un monde féérique.

La cour et le petit jardin tout en longueur hébergent en fait la magie de Noël : une multitude de petites saynètes mettant en scène des personnages sortis de l'imagination du Père Noël!

des silhouettes de rennes, des sapins lumineux, le tout sur fond de musique de Noël © Radio France - Claire Mesureur

Et tous les soirs la magie s'opère dès la tombée de la nuit. Vers 17h30 David Gaquerre allume les 20 mille ampoules qu'il a mis plus d'un mois à installer.

"J'ai toujours adoré la magie de Noël"

avoue se père de famille de 46 ans. D'ailleurs David entraine derrière lui tous ses proches: son épouse, ses deux filles et même ses deux petites filles sont là tous les soirs.

On se croirait presque en Laponie finalement © Radio France - Claire Mesureur

Et ça fait plus de 15 ans que ça dure, depuis que David et sa famille se sont installés dans la petite cité minière. Et tous les soirs la magie les visiteurs attendent avec impatience l'ouverture des portes. Certains viennent là depuis qu'ils sont enfants, d'autres ont découvert le "royaume des enfants" sur Facebook.