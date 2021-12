Exclusif : Le Père Noël en direct sur France Bleu Azur

Malgré son emploi du temps très chargé en ce 24 décembre, le Père Noël en personne a pris quelques minutes pour venir parler en direct sur France Bleu Azur. À quelques heures de la nuit la plus importante de son année, il nous raconte les préparatifs, les petits mots doux laissés par les Azuréens mais aussi comment il vit ces fêtes en pleine épidémie de coronavirus. Vous trouvez l'interview en intégralité ici, mais en voici aussi quelques extraits.

Dites-nous Père Noël : est-ce que tous les cadeaux sont prêts?

"Absolument pas ! Tous les lutins sont encore dans l'atelier, mais on est sur la dernière ligne droite. J'espère que ce sera bien. Ne vous inquiétez pas, tous les enfants auront leurs cadeaux."

Les autres Père Noël que l'on voit sur la Côte d'Azur ce sont des vrais?

"En fait ce sont mes assistants parce que les enfants, ils ont envie de me voir un peu partout. Un peu comme dans la Casa de Papel, il y a un costume mais on ne sait pas qui il y a derrière. Mais le vrai Père Noël c'est moi parce que je vais venir chez vous ce soir."

Le Père Noël avec un masque ça donne quoi?

"Il faut s'adapter. Je porte le masque parce que je ne peux pas tomber malade, surtout maintenant. Mais j'espère que je pourrai m'en passer l'année prochaine, surtout avec les enfants, c'est moins rigolo parce que je vois moins leurs sourires. Et puis au quotidien en ce moment je dois faire très attention, moi et toute mon équipe ! Imaginez qu'un lutin tombe malade, après ils sont tous cas contact. Du coup ils sont tous vaccinés : trois doses ! Mais ne vous inquiétez pas ce soir on ne pensera plus à tout ça : il n'y aura que les cadeaux et le plaisir d'être ensemble."

C'est quoi les plus beaux messages que vous adressent les enfants?

"C'est quand ils me disent "Je t'aime tellement Père Noël" Ça c'est vraiment trop mignon."