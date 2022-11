Exercice attentat : une fusillade mise en scène au lycée Louis Aragon d'Héricourt

Deux personnes font irruption, armes à la main, dans le lycée Louis Aragon d'Héricourt (Haute-Saône). Ils commencent à faire feu sur les lycéens paniqués. Policiers, gendarmes, SAMU, pompiers, tous doivent agir en parfaite synergie pour maîtriser la situation. Ce n'est qu'un exercice, mais il se veut réaliste. Des coups de feu et des cris jaillissent des haut-parleurs, certaines victimes ont des plaies réalisées avec du maquillage, et les forces de sécurité et de secours interviennent comme en conditions réelles.

Il a fallu six mois pour mettre au point cette opération. Policiers, gendarmes et secours se coordonnent. Le but de la journée, c'est de vérifier que toute cette mécanique est bien huilée. Ils feront un bilan dans quelques semaines, pour tirer toutes les leçons de cette opération.

