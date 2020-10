Exercice militaire : la Citadelle de Belfort prise d'assaut ce mercredi

Troupes au sol, hélicoptères de combat... des dizaines de militaires vont prendre d'assaut la Citadelle de Belfort ce mercredi 14 octobre de 10h à 12h dans le cadre d'un exercice organisé par le Ministère des Armées et le 1er RA de Bourogne.

"Mais que se passe-t-il ? Tu as vu tous ces hélicoptères ?!" Chaque année l'exercice en surprend plus d'un. Vous êtes prévenus : la 8e édition du Royal Blackhawk fait étape à Belfort, ce mercredi, de 10h à 12h. Au programme : la prise d'assaut de la Citadelle, avec raid aérien et troupes au sol. Des dizaines de militaires participent à l'exercice.

Le Royal Blackhawk est "un exercice annuel d’aérocombat interarmes, interarmées et interalliés", précise le 1er régiment d'artillerie de Bourogne (Territoire de Belfort) qui organise l'événement pour la 8e année. La prise d'assaut de la Citadelle est l'un des temps forts de cet exercice, qui dure au total deux semaines, dans toute la Région.

400 militaires sur 15 jours

Du 12 au 23 octobre, les quelque 400 participants vont s'entraîner en différents endroits de la région, présentant "un environnement tactique", du quartier Ailleret du 1er RA, en passant par la Citadelle de Belfort ou encore le camp de Valdahon. Jeudi, les militaires s'exerceront dans la région de Beaume-les-Dames (Doubs).

Les militaires français évolueront aux côtés de militaires américains, allemands, anglais ou encore belges; cet exercice multinational permettra d'échanger et de partager les expériences, mais c'est surtout une opportunité de développer l'interopérabilité, pour être toujours plus fort dans nos engagements extérieurs (Armée de Terre)

400 militaires participent à cet exercice grandeur nature durant 15 jours - 1er RA Bourogne

Dans cette vidéo de l'Armée de Terre, une illustration de l'exercice lors de la première édition en 2013.