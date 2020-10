Plus de 230 pompiers, gendarmes, personnels du SAMU, du Département, de la Sécurité civile... sont mobilisés ce mercredi 7 octobre pour l'organisation d'un exercice ORSEC "nombreuses victimes" près de Nancy sur la route départementale 40. Une route fermée à la circulation dès 13 heures

Exercice ORSEC en Meurthe-et-Moselle : la route entre Custines et Bouxières-aux-Dames fermée de 13h à 23h

La départementale 40 entre Custines et Bouxières-aux-Dames sera fermée ce mercredi 7 octobre de 13h à 23h

Près de Nancy, la route départementale 40 entre Custines et Bouxières-aux-Dames est fermée ce mercredi 7 octobre de 13 heures à 23 heures.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle "dans le cadre de la programmation annuelle des exercices de sécurité civile" organise un exercice "ORSEC nombreuses victimes". Plus de 230 personnes sont mobilisées, pompiers , gendarmes, personnels du SAMU, du Département, de la police intercommunale du Bassin de Pompey, des associations agréées de sécurité civile et des communes de Custines et Bouxières-aux-Dames.

Ce type d'exercice a pour objectif, précise la préfecture de "préparer les personnels à la gestion d'un événement impliquant de nombreuses victimes, utiliser des moyens spécifiques de type désincarcération, utiliser un système d'information numérique pour dénombrer les victimes, procéder au recueil de témoignages..." .