Exode des ardennais en Vendée : une "petite" fille recherchée 80 ans après

La "petite" fille recherchée n'est plus si petite que ça puisque la photo a... 80 ans et que le livre dont elle fait la couverture porte sur l'exode des Ardennais en mai 1940, au début de la seconde guerre mondiale. Poupon à la main, béret sur la tête, la fillette a été prise en photo à Givet dans les Ardennes et elle a été choisie pour illustrer le livre "Les réfugiés des Ardennes en Vendée, 1940".

J'imagine qu'elle aurait autour de 90 ans aujourd'hui -- Christophe Dubois

"Le livre est paru en juin et un jour je ne sais pas pourquoi je me suis dit en revoyant la photo, si ça se trouve cette petite fille est vivante, et comme sur la photo elle doit avoir 9 ou 10 ans j'imagine qu'elle aurait autour de 90 ans aujourd'hui et peut donc toujours être de ce monde", explique Christophe Dubois,auteur du livre et directeur de la bibliothèque départementale de Vendée, qui s'est mis en tête de retrouver la fillette en noir et blanc sur la photo.

Une incertitude sur la date exacte de la prise de vue

La photo de la petite fille a été prise à Givet "probablement le 10 ou 11 mai 1940", par Thérèse Bonnay. Et les recherches pour retrouver sa trace s'annoncent difficiles. "On a eu une trace des gens qui sont partis mais c'est très aléatoire comme recherche, on a pas de trace de leur trajet, et on a une trace dans les communes d'accueil essentiellement pour des raisons comptables parce que ces réfugiés touchaient une allocation mais ces document ont malheureusement en grande partie disparus...", souligne Christophe Dubois.

Des réfugiés qui se sont retrouvés pour la plupart dans l'est vendéen, notamment à Pouzauges. Mais alors que dire à cette femme si elle est retrouvée ? "J'essaierai d'en connaître un peu plus sur son histoire ! ..." répond dans un sourire l'auteur du livre. "Et puis ce sera une façon de lui rendre hommage en lui offrant le livre à elle, ou à ses descendants", précise encore Christophe Dubois.