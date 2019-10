Les animaux imaginaires à l'honneur au Museum d'Auxerre

Auxerre, France

Les animaux imaginaires sont à l'honneur au Museum d'Auxerre en ce moment. A l'exposition "Yéti, y es-tu ?", vous pouvez découvrir si les licornes, "poulets-ballons", et autres monstres du Loch Ness ont réellement existé... ou non ! Si pour certains, la réponse est évidente, pour d'autres, des scientifiques ont cherché longtemps des preuves de leur existence. C'est ce qu'on appelle la crypto-zoologie.

L'okapi et l’ornithorynque, des animaux bizarres mais bien réels !

"Or-ni-tho-rynque"... difficile à prononcer et difficile à imaginer en vrai pour Olivia, qui découvre ce drôle d'animal. "Il a une bouche bizarre, des pattes avec des palmes et plein de poils". Mais il existe bien ! La preuve avec le petit bonhomme vert qui accompagne sa description. Des indices placés sur tous les animaux présentés dans cette exposition : un bonhomme vert, c'est un animal réel, un bonhomme rouge, c'est une légende.

Même doute pour l'okapi. Une sorte de girafe, restée longtemps inconnue. Des preuves de son existence ont finalement été retrouvées par des scientifiques, dont un squelette exposé au Museum.

Un squelette d'okapi, un animal qui existe vraiment ! © Radio France - Soisic Pellet

Les animaux fantastiques, faux mais bien utiles !

En revanche, les licornes n'existent que dans les contes... N'en déplaise à beaucoup ! Mais pas question de les faire disparaître. "Quoi qu'en dise la science, il faut continuer à se laisser séduire par les dragons, les licornes et autres animaux fantastiques dans notre imaginaire. Sans eux, on n'aurait plus d'histoires, plus de romans, plus de films. Beaucoup de choses seraient bien tristes !" assure Sophie Rajaofera, la conservatrice du musée.

Eh oui, l'oiseau éléphant existe lui aussi ! © Radio France - Soisic Pellet

Infos pratiques

Vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au 19 janvier 2020 au Museum d'Auxerre, boulevard Vauban. L'entrée est gratuite.