75ème anniversaire du débarquement : demandez le programme à Caen !

Par Nolwenn Le Jeune, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

On ne va pas s'ennuyer à Caen en juin et en juillet 2019 pour le 75ème anniversaire du débarquement. Au delà des commémorations et des cérémonies officielles, il y a une dizaine d'expositions, mais aussi des bals, un jardin d'été et un mapping vidéo sur la façade de l'hôtel de ville.